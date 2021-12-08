8 декабря в 22:00 состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бавария» и «Барселона».
Турнирная таблица группы E Лиги чемпионов
«Барселоне» надо обыграть «Баварию» или же надеяться на потерю очков «Бенфикой» в игре с «Динамо».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Бавария – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
Источник — Sport.ua
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