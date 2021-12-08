8 декабря в 22:00 состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бавария» и «Барселона».

Турнирная таблица группы E Лиги чемпионов

«Барселоне» надо обыграть «Баварию» или же надеяться на потерю очков «Бенфикой» в игре с «Динамо».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бавария – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция