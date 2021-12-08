Сергей ПАЛКИН: «Мораес - боец. Он поможет Шахтеру во второй части сезона»

В клубе довольны продлением контракта

  • 08.12.2021 21:50
  • 1791 просмотр
  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Мораес - боец. Он поможет Шахтеру во второй части сезона»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что форвард Жуниор Мораес, продливший контракт до лета 2022 года, принесет команде пользу.

«Сегодня клуб продлил на полгода контракт с нападающим Мораесом. Жуниор - сильный футболист с бойцовским характером и отличным голевым чутьем».

«Уверен, его опыт и лучшие игровые качества помогут нам во второй части сезона», - отметил Палкин.

Ранее сообщалось, что Мораес покинет команду уже в декабре.

Источник — Facebook

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Комментарии
Сначала:
    Krasvchik
    Krasvchik, 08.12.2021 22:39
    +1
    МАРЛОСА ПРОДЛИТЕ ИДИОТЫ
    Ссылка
    mb_cdi
    mb_cdi, 08.12.2021 22:26
    0
    ...поможет де Дзерби
    Ссылка
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