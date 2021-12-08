Сергей ПАЛКИН: «Мораес - боец. Он поможет Шахтеру во второй части сезона»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что форвард Жуниор Мораес, продливший контракт до лета 2022 года, принесет команде пользу.
«Сегодня клуб продлил на полгода контракт с нападающим Мораесом. Жуниор - сильный футболист с бойцовским характером и отличным голевым чутьем».
«Уверен, его опыт и лучшие игровые качества помогут нам во второй части сезона», - отметил Палкин.
Ранее сообщалось, что Мораес покинет команду уже в декабре.
Источник — Facebook
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