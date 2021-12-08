Сергей РАФАИЛОВ: «Болезнь украинского футбола обостряется»

Бывший гендиректор «Зари» - о неудаче «Шахтера» в Лиге чемпионов

  • 08.12.2021 18:46
  • 2810 просмотров
  • 8 комментариев
Сергей РАФАИЛОВ: «Болезнь украинского футбола обостряется»
© ФК Заря Луганск. Сергей Рафаилов

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился впечатлениями от выступления «Шахтера» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

«Даже дверью на прощание не смогли хлопнуть. Болезнь украинского клубного футбола обостряется. В этом, в том числе, и огромная заслуга «Шахтера». Многие годы они пачками вывозили из регионов талантливых молодых футболистов, которые зачастую им были не нужны.

Вывозили только для того, чтобы в будущем не попали в «Динамо» или усилили другой клуб. Чемпионат слабеет на глазах. А что можно ожидать от команд из районных центров?

О тренере. Раньше мне нравилось его поведение во время матча. Думал, что это экспрессия, переживания. Оказалось – банальная истерика, и она прогрессирует. И этот клуб, скорее всего, станет чемпионом Украины. А дальше... Дальше освоение очередных 50 миллионов? Грустно».

Источник — Facebook

(30 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 08.12.2021 19:14
    +2
    -smart--Forever, 08.12.2021 18:59
    ....Чемпионат слабеет на глазах..... (с)
    *
    Надо опять возвращаться к формуле с 12-тью командами с разбивкой на 6-ки.
    Потому как клоунские поединки типа Черик - шубная контора только позорят футбол и деградируют уровень и менталитет футболистов
    Ты хотел вякнуть Марик ? А сколько лет он из буды лает...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 08.12.2021 19:36
    0
    ДА ОПУСТИТЕСЬ НА ЗЕМЛЮ,,,любой фк есть игрушка людей с деньгами...кто там о чем жалеет...футболисты наняты на шоу.которое популярно...у кого больше денег тот может больше себе позволить при условии умного менеджмента...какое там -уровень чемпионата...о чем вы...вы еще в ссср?
    Ссылка
    shibanutyj
    shibanutyj, 08.12.2021 19:14
    -2
    Вспомнил Шахтёр только, Динамо вспомнил, как ущемлённых, а то что сами игроками разбрасывались как и тренерами, не вспомнил, наверно так футбол быстрее выздоровеет, когда Скрипник каждый год пытается слепить новый состав... И не надо тут пачек, все прекрасно видят Динамошколу в образе Черноморца, а это, на минутку, лучшая футбольная школа Украины(официально)!
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 19:30
    -5
    И вообще, если Украинский футбол деградировал на Европейской арене, ну давайте что-то менять или в структуре футбола, или в организации соревнований.
    Ну это-же очевидно
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 19:22 (изменен)
    -5
    stopor2016, 08.12.2021 19:14
    Ты хотел вякнуть Марик ? А сколько лет он из буды лает...
    Для этого есть руководство в лице Павелко. Если этого бюрократа и консерватора, пристроившегося к кормушке Украинского футбола устраивают фармы типа Черика и Марика, то что я могу как обычный болельщик поделать??
    Народная мудрость глаголет:
    "Футбольная рыба гниёт с головы"
    Ссылка
    rus
    rus, 08.12.2021 18:55
    -5
    Во дурак!
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 19:44 (изменен)
    -6
    Viktor Krichevskii, 08.12.2021 19:36
    ДА ОПУСТИТЕСЬ НА ЗЕМЛЮ,,,любой фк есть игрушка людей с деньгами...кто там о чем жалеет...футболисты наняты на шоу.которое популярно...у кого больше денег тот может больше себе позволить при условии умного менеджмента...какое там -уровень чемпионата...о чем вы...вы еще в ссср?
    Зачем тогда футболу руководство?? Давайте тогда сделаем совет президентов топ-клубов Украины в лице Суркиса и Ахметова: пусть совместно решают пути развития футбола, если Павелко в этом вопросе импотент
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 18:59 (изменен)
    -8
    ....Чемпионат слабеет на глазах..... (с)
    *
    Надо опять возвращаться к формуле с 12-тью командами с разбивкой на 6-ки.
    Потому как клоунские поединки типа Черик - шубная контора только позорят футбол и деградируют уровень и менталитет футболистов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности