ХАВИ: «Бавария – один из лучших клубов мира. Ощущаю давление»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (8 декабря):

«Мы с энтузиазмом смотрим на игру и с нетерпением ждем ее начала. У нас впереди один из худших соперников, с которыми мы могли бы столкнуться.

Это один из лучших клубов в мире, но мы знаем, что все зависит от нас. Если мы выиграем, мы квалифицируемся в плей-офф. Мы никогда не выигрывали в Мюнхене, но историю можно сломать.

Я надеюсь, что последние поражения от «Баварии» не повлияют на нас. Ощущаю давление. Мы выйдем, чтобы владеть игрой и мячом».