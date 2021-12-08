ХАВИ: «Бавария – один из лучших клубов мира. Ощущаю давление»

Наставник «Барселоны» - о поединке с «Баварией»

  • 08.12.2021 18:27
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ХАВИ: «Бавария – один из лучших клубов мира. Ощущаю давление»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (8 декабря):

«Мы с энтузиазмом смотрим на игру и с нетерпением ждем ее начала. У нас впереди один из худших соперников, с которыми мы могли бы столкнуться.

Это один из лучших клубов в мире, но мы знаем, что все зависит от нас. Если мы выиграем, мы квалифицируемся в плей-офф. Мы никогда не выигрывали в Мюнхене, но историю можно сломать.

Я надеюсь, что последние поражения от «Баварии» не повлияют на нас. Ощущаю давление. Мы выйдем, чтобы владеть игрой и мячом».

Источник — УЕФА

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