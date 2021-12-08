Australian Open-2022 пройдет с Джоковичем, но без Федерера

Известен предварительный список участников мужской одиночной сетки Australian Open.



В списке присутствует лидер мирового рейтинга Новак Джокович, который пока так и не признался, вакцинировался он или нет.



Из тех, кто проходил по рейтингу, в списке отсутствую трое: Роджер Федерер, Гвидо Пелья и Стэн Вавринка. Они восстанавливаются после травм, а повезло следующим троим: Денису Кудле, Фелисиано Лопесу и Сэму Куэрри.



Australian Open пройдет в Мельбурне 17-30 января. В женской одиночной сетке заявлены четыре украинки.