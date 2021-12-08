Australian Open-2022 пройдет с Джоковичем, но без Федерера

Три теннисиста из первой сотни не сыграют в Австралии

  • 08.12.2021 18:14
  • 318 просмотров
  • 0 комментариев
Australian Open-2022 пройдет с Джоковичем, но без Федерера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Известен предварительный список участников мужской одиночной сетки Australian Open.
 
В списке присутствует лидер мирового рейтинга Новак Джокович, который пока так и не признался, вакцинировался он или нет.
 
Из тех, кто проходил по рейтингу, в списке отсутствую трое: Роджер Федерер, Гвидо Пелья и Стэн Вавринка. Они восстанавливаются после травм, а повезло следующим троим: Денису Кудле, Фелисиано Лопесу и Сэму Куэрри.
 
Australian Open пройдет в Мельбурне 17-30 января. В женской одиночной сетке заявлены четыре украинки.

Источник — Australian Open

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности