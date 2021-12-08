Пике объяснил, почему Бавария успешнее Барселоны

Защитник считает, что причина связана с руководством клуба

  • 08.12.2021 18:13
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Пике объяснил, почему Бавария успешнее Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике накануне матча Лиги чемпионов против «Баварии» объяснил, почему мюнхенский клуб сейчас более успешный:

«Я думаю, что причина связана с управлением клубом, все очень просто. Сегодня мы имеем шанс подтвердить для себя, что «Барселона» способна выступать в лучших турнирах Европы. Да, две последние игры с «Баварией» прошли неудачно, но это в прошлом.

Нужно сосредоточиться на настоящем и будущем, а не разговаривать часами о сложностях ситуации, в которую попала «Барса». Контрпрессинг, интенсивность, страсть – вещи, которые необходимы для выигрыша трофеев. Однако голы и качество не придут в мгновение ока».

Источник — ESPN

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