Пике объяснил, почему Бавария успешнее Барселоны

Защитник «Барселоны» Жерар Пике накануне матча Лиги чемпионов против «Баварии» объяснил, почему мюнхенский клуб сейчас более успешный:

«Я думаю, что причина связана с управлением клубом, все очень просто. Сегодня мы имеем шанс подтвердить для себя, что «Барселона» способна выступать в лучших турнирах Европы. Да, две последние игры с «Баварией» прошли неудачно, но это в прошлом.

Нужно сосредоточиться на настоящем и будущем, а не разговаривать часами о сложностях ситуации, в которую попала «Барса». Контрпрессинг, интенсивность, страсть – вещи, которые необходимы для выигрыша трофеев. Однако голы и качество не придут в мгновение ока».