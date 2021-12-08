В пятницу, 10 декабря, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе им. В. Бойко, стартовый свисток прозвучит в 17:00.



«Мариуполь» - «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

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