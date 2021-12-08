Жилстрой-1 – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 декабря в 19:45 видеотрансляцию матча 5-го тура женской ЛЧ

  • 08.12.2021 17:37
  • 589 просмотров
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Жилстрой-1 – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УЕФА

В среду, 8 декабря, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится поединок пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов по футболу, в котором чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут принимать команду ПСЖ из Франции.  

В предыдущем туре женской Лиги чемпионов подопечные Валентины Котик сумели одержать свою первую победу в турнире, обыграв на выезде исландский клуб «Брейдаблик» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Жилстрой-1 – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

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