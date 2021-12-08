В среду, 8 декабря, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится поединок пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов по футболу, в котором чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут принимать команду ПСЖ из Франции.

В предыдущем туре женской Лиги чемпионов подопечные Валентины Котик сумели одержать свою первую победу в турнире, обыграв на выезде исландский клуб «Брейдаблик» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Жилстрой-1 – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция