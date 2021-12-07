Жилстрой-1 – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА

  • 07.12.2021 17:26
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Жилстрой-1 – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
© psg.fr

В среду, 8-го декабря, состоится поединок 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сразятся харьковский «Жилстрой-1» и французский «ПСЖ». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона «Металлист», начало в 19:45.

«Жилстрою-1» для того, чтобы попасть в четвертьфинал нужно следующее: обыграть «ПСЖ», тогда неважно, как завершится матч «Реала» против «Брейдаблика». Тогда, в любом случае, все будет решаться в очном противостоянии «Реала» и «Жилстроя-1». Второй же вариант, если «Жилстрой-1» теряет очки с «ПСЖ», то единственный вариант который устроит харьковчанок – это победа «Брейдаблика» с любым счетом или ничья в матче «Брейдаблик» – «Реал». Если «Жилстрой-1» проиграет или сыграет в ничью, а «Реал» выигрывает матч, то харьковчанки упустят шанс сыграть весной в Лиге Чемпионов.

Для «ПСЖ» этот матч уже не решает, француженки досрочно вышли в плей-офф турнира с первого места. В активе клуба 12 очков и недосягаемая первая строчка, у ФК «Жистрой-1» 4 пункта и третье место в группе. Напомним, в первом круге команды играли во Франции и встреча завершилась разгромной победой «ПСЖ» со счетом 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жилстрой-1» – «ПСЖ».

 

📺 Видеотрансляция

 

 

Источник — Sport.ua

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