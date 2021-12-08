Владислав КАБАЕВ: «Мы конкурентоспособны, сможем дать бой»

Нападающий «Зари» Владислав Кабаев прокомментировал предстоящий матч шестого тура Лиги конференций против «Буде-Глимта» (9 декабря):

«Это последняя игра в еврокубках и хотелось бы завершить ее на положительной ноте. Наш соперник интересная команда, играющая в сильный футбол. Но мы конкурентоспособны, поэтому сможем дать бой.

Все будет в наших силах и руках. Будем делать все возможное для достижения результата. «Заря» всегда любила много забивать, но в последнее время мы пропускаем больше и пытаемся исправить ситуацию. Нам нужна победа, поэтому будем стараться побольше забить».