Владислав КАБАЕВ: «Мы конкурентоспособны, сможем дать бой»

Форвард «Зари» - о поединке против «Буде-Глимт»

  • 08.12.2021 17:24
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Владислав КАБАЕВ: «Мы конкурентоспособны, сможем дать бой»

Нападающий «Зари» Владислав Кабаев прокомментировал предстоящий матч шестого тура Лиги конференций против «Буде-Глимта» (9 декабря):

«Это последняя игра в еврокубках и хотелось бы завершить ее на положительной ноте. Наш соперник интересная команда, играющая в сильный футбол. Но мы конкурентоспособны, поэтому сможем дать бой.

Все будет в наших силах и руках. Будем делать все возможное для достижения результата. «Заря» всегда любила много забивать, но в последнее время мы пропускаем больше и пытаемся исправить ситуацию. Нам нужна победа, поэтому будем стараться побольше забить».

Источник — ФК Заря

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