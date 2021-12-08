Виктор СКРИПНИК: «Хотим получить удовольствие от игры»

Наставник «Зари» – о матче против «Буде-Глимта»

  • 08.12.2021 17:07
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  • 1 комментарий
Виктор СКРИПНИК: «Хотим получить удовольствие от игры»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги конференций против «Буде-Глимта» (9 декабря):

- Очень быстро промелькнул осенний еврокубковый период. Можно сразу же вспомнить первую игру в Норвегии. Соперник – качественная команда, у которой стоит задача одержать победу. Будем играть с мотивированной командой, но в то время хотим получить удовольствие от игры – во время и по ее завершению. Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно игра все расставит на места, но то, что мы выложимся на максимум – это 100%.

– «Заря» всегда играет на победу, но у вас кроме еврокубкового поединка впереди еще игра в чемпионате. Вы завтра поставьте более молодой состав или, наоборот, более опытный?
– Посмотрим. У нас еще есть сегодня и завтра тренировки, потому что в такой период часто свой вклад вносят травмы, чего мы не хотим. Будем смотреть от этого фактора.

А так эти 2 игры, безусловно, для нас важны как для престижа, так и для турнирной таблицы. Мы готовимся и хотим сыграть поединки по полной.

- Какая ситуация с травмированными на сегодняшний день?
– К нам присоединился Дмитрий Хомченовский, вчера он тренировался со всеми, но будем за ним следить, как будет себя чувствовать. Максим Лунев еще восстанавливается. А так, кроме Никиты Шевченко, все в составе и боевой готовности. Лучшие будут играть.

Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Akkerman65
    Akkerman65, 08.12.2021 17:18
    -1
    Нужно выиграть. Тогда и будет удовольствие. Для всех.
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