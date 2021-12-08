Алексей АНДРОНОВ: «Абсолютно позорный финиш для «донецкого» клуба»

Специалист не устает нахваливать «Шериф» из Тирасполя

  • 08.12.2021 17:04
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  • 5 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Абсолютно позорный финиш для «донецкого» клуба»
© ФК Шахтер Донецк

Известный российский комментатор Алексей Андронов высказался о ничьей в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтера» с «Шерифом» (1:1).
 
«Шахтер – Шериф 1:1. Абсолютно позорный финиш для «донецкого» клуба. 
 
Две недели назад мы с друзьями были в Тирасполе. На игре с Реалом. Это абсолютно поразительная история. Приднестровье – во многих смыслах заповедник СССР. Но не в футбольном. Академия, стадион, сама обстановка. Билет на матч я искал СУТКИ! И не нашел бы, если бы не один экс-форвард ЦСКА.
 
С трибуны все не так, как по ТВ. Шериф может чего-то не уметь, не мочь на фоне Крооса и Модрича. Но они бегут, несутся! Настоящие электровеники. Они заперли на 5 минут Реал в штрафной, могли и должны были забить...
 
Ночью мы встретились с несколькими игроками в лучшем заведении Тирасполя. Я им пожелал удачи. И – на Зенит или Спартак (если он пройдет). Они широко и беззаботно улыбались. Знаете, почему? Они счастливые люди! Занимаются любимой игрой, у хорошего тренера, есть прекрасный результат.
 
Это история Шерифа, а не Шахтера. Де Дзерби выпустил в конце третьего вратаря, про которого уже все забыли. Тот и получил... Это история прекрасного тренера Юрия Вернидуба. Того не унесло в космос после первых двух побед в группе. Он продолжает реально смотреть на вещи.
 
По первому тайму не то, что удовольствия не было – была катастрофа. Во втором я рад, что они меня в перерыве услышали и сделали все, что я просил. В первом тайме не было удовольствия – была порнография. Это просто то, за чем интересно и приятно наблюдать. Люди делают свое дело. Хорошо и качественно. В этом и смысл футбола.
 
Конечно, Шериф не выиграет Еврокубок. И еще 350 клубов этого не сделают. Но дарить людям радость, приносить себе ощущение реализованности... Это же и есть спорт! Так что поздравляю всех причастных!», – написал Андронов в своем телеграм-канале.

Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
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    bonv
    bonv, 08.12.2021 17:18
    +1
    Вернидубу респект.
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    vittroy
    vittroy, 08.12.2021 17:12
    +1
    Вернидуб - сила, зебра-лохина😉
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    олег смирнов
    олег смирнов, 08.12.2021 17:28
    0
    почему? очередное дно...Бесславное приключение итальянцев в Украине...Уничтожить шахтер за полгода...
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 08.12.2021 17:19
    0
    Это начало конца Шахты...
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    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 17:12
    0
    лучше бы рассказал о Локомотиве в ЛЕ
    И В Н П З - П О
    1. Галатасарай 5 3 2 0 7 - 3 11
    2. Лацио 5 2 2 1 7 - 3 8
    3. Марсель 5 0 4 1 5 - 7 4
    4. Локомотив 5 0 2 3 2 - 8 2
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 08.12.2021 17:17
    -4
    Подмётка шубной конторы - жирный и вонючий свин Андронов лучше бы привел в порядок себя. Крайне неприяно выглядит на фотографиях - телосложение как у неподмытых православных попов
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