Виталий МИКОЛЕНКО: «Приехали в Лиссабон не просто на экскурсию»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (8 декабря):

«Для «Бенфики» это матч года, но и мы приехали сюда не просто на экскурсию. Хотим показать хорошую игру и хороший результат. Наверное, давления меньше, потому что уже нет шансов пройти дальше, но, может, это и к лучшему, потому что мы будем более раскрепощены, а «Бенфика» – больше под давлением.

Тем более, они проиграли прошлый матч в чемпионате (1:3 «Спортингу» – прим.). Надеюсь, это будет нам только на руку».