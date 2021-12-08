Виталий МИКОЛЕНКО: «Приехали в Лиссабон не просто на экскурсию»

Защитник «Динамо» - о матче против «Бенифки»

  • 08.12.2021 16:45
  • 309 просмотров
  • 2 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Приехали в Лиссабон не просто на экскурсию»
© YouTube. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (8 декабря):

«Для «Бенфики» это матч года, но и мы приехали сюда не просто на экскурсию. Хотим показать хорошую игру и хороший результат. Наверное, давления меньше, потому что уже нет шансов пройти дальше, но, может, это и к лучшему, потому что мы будем более раскрепощены, а «Бенфика» – больше под давлением.

Тем более, они проиграли прошлый матч в чемпионате (1:3 «Спортингу» – прим.). Надеюсь, это будет нам только на руку».

Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 08.12.2021 17:10
    +1
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    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 08.12.2021 17:25
    0
    Viktor Krichevskii, 08.12.2021 17:10
    на закупы...
    ... и пошляться, да поснимать тёлок по ночным клубам:
    Lux Frágil, The Dock’s Club, Lust in Rio, Ministerium Club
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