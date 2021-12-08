Известны потенциальные соперники Динамо в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Киевляне финишировали вторым в группе и сыграют против одного из победителей «Пути чемпионов»

  • 08.12.2021 16:42
  • 2215 просмотров
  • 1 комментарий
Известны потенциальные соперники Динамо в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
© ФК Динамо Киев

8-го декабря состоялся поединок 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы E, в котором португальская «Бенфика» U-19 обыграла киевское «Динамо» U-19 (1:0).
 
Португальцы заняли первое место в группе и пробились сразу в 1/8 финала. Киевляне финишировали вторыми и начнут борьбу в плей-офф со стыковых матчей.
 
Потенциальными соперниками «Динамо» U-19 и еще семи команды, который заняли вторые места в своих группах, станут победители «Пути чемпионов».
 
На данный момент точно известны семь таких команд, еще в одной паре сегодня предстоит провести ответный матч.
 
Потенциальные соперники «Динамо» U-19 в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 
 
«Хайдук U-19»
«Рейнджерс U-19»
«Генк U-19»
«Жилина U-19»
«Эмполи U-19»
«Мидтюлланд U-19»
«АЗ U-19»
«Депортиво U-19» или «Маккаби Хайфа U-19» (первый матч 5:1)

Победители стыковых матчей определятся в одноматчевых противостояниях. «Динамо» на этой стадии сыграет на выезде. Игры состоятся 8/9 февраля.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 14 декабря в Ньоне, а восемь победителей выйдут в 1/8 финала, где их будут ждать восемь победителей групп Пути Лиги чемпионов.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 08.12.2021 17:10
    -5
    Думаю, что 1\16 - это предел для молодых мажоров из конторы " Шубы из рогов и копыт"
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