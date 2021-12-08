Известны потенциальные соперники Динамо в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

8-го декабря состоялся поединок 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы E, в котором португальская «Бенфика» U-19 обыграла киевское «Динамо» U-19 (1:0).



Португальцы заняли первое место в группе и пробились сразу в 1/8 финала. Киевляне финишировали вторыми и начнут борьбу в плей-офф со стыковых матчей.



Потенциальными соперниками «Динамо» U-19 и еще семи команды, который заняли вторые места в своих группах, станут победители «Пути чемпионов».



На данный момент точно известны семь таких команд, еще в одной паре сегодня предстоит провести ответный матч.



Потенциальные соперники «Динамо» U-19 в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА



«Хайдук U-19»

«Рейнджерс U-19»

«Генк U-19»

«Жилина U-19»

«Эмполи U-19»

«Мидтюлланд U-19»

«АЗ U-19»

«Депортиво U-19» или «Маккаби Хайфа U-19» (первый матч 5:1)

Победители стыковых матчей определятся в одноматчевых противостояниях. «Динамо» на этой стадии сыграет на выезде. Игры состоятся 8/9 февраля.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 14 декабря в Ньоне, а восемь победителей выйдут в 1/8 финала, где их будут ждать восемь победителей групп Пути Лиги чемпионов.