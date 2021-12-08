Сборная Украины закончила сезон на 34-м месте в рейтинге наций

ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения всех командных соревнований в 2021-м году.



Мировую классификацию возглавила сборная Хорватии, которая остановилась в одном шаге от титула в текущем сезоне. Также в топ-5 находятся команды Франции, Испании, Бельгии и США.



Сборная Украины хоть и проиграла норвежцам в стыковых матчах, осталась на 34-й позиции. К слову, сборная Норвегии поднялась на 5 строчек и теперь 39-я.



Отметим, что женская сборная завершила сезон на 24-й позиции.

Топ-35 рейтинга наций