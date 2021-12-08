Сборная Украины закончила сезон на 34-м месте в рейтинге наций

Мужская команда начинала сезон на одну позицию ниже

  • 08.12.2021 16:00
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Сборная Украины закончила сезон на 34-м месте в рейтинге наций
© ФТУ

ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения всех командных соревнований в 2021-м году.
 
Мировую классификацию возглавила сборная Хорватии, которая остановилась в одном шаге от титула в текущем сезоне. Также в топ-5 находятся команды Франции, Испании, Бельгии и США.
 
Сборная Украины хоть и проиграла норвежцам в стыковых матчах, осталась на 34-й позиции. К слову, сборная Норвегии поднялась на 5 строчек и теперь 39-я.
 
Отметим, что женская сборная завершила сезон на 24-й позиции.

Топ-35 рейтинга наций

Источник — Davis Cup

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