Сборная Украины закончила сезон на 34-м месте в рейтинге наций

ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения всех командных соревнований в 2021-м году.
Мировую классификацию возглавила сборная Хорватии, которая остановилась в одном шаге от титула в текущем сезоне. Также в топ-5 находятся команды Франции, Испании, Бельгии и США.
Сборная Украины хоть и проиграла норвежцам в стыковых матчах, осталась на 34-й позиции. К слову, сборная Норвегии поднялась на 5 строчек и теперь 39-я.
Отметим, что женская сборная завершила сезон на 24-й позиции.
Топ-35 рейтинга наций
Источник — Davis Cup
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.