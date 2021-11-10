Австралия впервые возглавила рейтинг ITF, Украина – 24-я

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.
Сборная Франции впервые за два года потеряла лидерство, уступив первую строчку команде Австралии.
Финалисты Кубка Билли Джин Кинг, команды России и Швейцарии, заметно улучшили свои позиции.
Сборная Украины – на 24-й строчке. Наши будущие соперницы, команда США, – на четвертом месте.
Источник — Billie Jean King Cup
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.