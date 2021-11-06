Украинки получили соперника по квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины на выезде сыграет с США

  • 06.11.2021 17:43
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  • 1 комментарий
Украинки получили соперника по квалификации Кубка Билли Джин Кинг
© ФТУ

Сегодня состоялась жеребьевка квалификации Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации).

Сборная Украины получила в соперники команду США. Матчи пройдут 15-16 апреля 2022 года, украинки сыграют на выезде.

Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.

Все результаты жеребьевки:

США – Украина

Австралия – Словакия

Франция – Италия

Германия – Казахстан

Чехия – Великобритания

Беларусь – Бельгия

Канада – Латвия

Испания – Нидерланды

Румыния – Польша

Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    online
    dudigo78, 06.11.2021 17:56
    0
    Без шансів при будь-яких складах
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