Украинки получили соперника по квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Сегодня состоялась жеребьевка квалификации Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации).
Сборная Украины получила в соперники команду США. Матчи пройдут 15-16 апреля 2022 года, украинки сыграют на выезде.
Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.
Все результаты жеребьевки:
США – Украина
Австралия – Словакия
Франция – Италия
Германия – Казахстан
Чехия – Великобритания
Беларусь – Бельгия
Канада – Латвия
Испания – Нидерланды
Румыния – Польша
Источник — Федерация тенниса Украины
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