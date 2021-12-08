Манчини опроверг договоренность с Манчестер Юнайтед

Тренер не собирается покидать сборную Италии

  • 08.12.2021 15:54
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Манчини опроверг договоренность с Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини опроверг информацию о том, что у него есть договоренность летом 2022 года возглавить «Манчестер Юнайтед»:

«Устная договоренность с клубом из английской Премьер-лиги? Все ложь. Моя единственная цель – пробиться на чемпионат мира и попытаться выиграть его».

Недавно «Манчестер Юнайтед» возглавил Ральф Рангник, однако он покинет свой пост в конце сезона.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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