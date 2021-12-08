Сборная Хорватии продлила контракт с главным тренером

Хорватский футбольный союз объявил о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Златко Даличем. Новое соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. В 2018 году он довел команду до финала чемпионата мира. Ранее хорваты уже обеспечили себе участие в ЧМ-2022.

В ноябре в тренерский штаб Далича вошел Марио Манджукич.