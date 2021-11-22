Легендарный форвард вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Хорватский футбольный союз официально объявил о том, что легендарный в недавнем прошлом форвард Марио Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Он будет помогать наставнику команды Златко Даличу в подготовке к ЧМ-2022 в Катаре.
Напомним, о завершении карьеры игрока Манджукич объявил лишь в сентябре текущего года. Последним клубом в его карьере был «Милан».
В 2007 – 2018 годах Манджукич провел за сборную Хорватии 89 матчей и забил 33 гола. В 2018 году вместе с командой вышел в финал чемпионата мира.
Srebrni reprezentativac Mario Mandžukić novi je član stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića. @MarioMandzukic9, dobrodošao natrag među Vatrene - vjerujemo kako ćeš u trenerskoj ulozi biti jednako uspješan kao i u igračkoj! 🇭🇷❤️🔥 pic.twitter.com/z23eVXt40A— HNS (@HNS_CFF) November 22, 2021
Источник — Twitter
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