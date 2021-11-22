Легендарный форвард вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Марио Манджукич стал помощником Златко Далича

  • 22.11.2021 21:01
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Легендарный форвард вошел в тренерский штаб сборной Хорватии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Манджукич

Хорватский футбольный союз официально объявил о том, что легендарный в недавнем прошлом форвард Марио Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Он будет помогать наставнику команды Златко Даличу в подготовке к ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, о завершении карьеры игрока Манджукич объявил лишь в сентябре текущего года. Последним клубом в его карьере был «Милан».

В 2007 – 2018 годах Манджукич провел за сборную Хорватии 89 матчей и забил 33 гола. В 2018 году вместе с командой вышел в финал чемпионата мира.

Источник — Twitter

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