Легендарный форвард вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Хорватский футбольный союз официально объявил о том, что легендарный в недавнем прошлом форвард Марио Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Он будет помогать наставнику команды Златко Даличу в подготовке к ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, о завершении карьеры игрока Манджукич объявил лишь в сентябре текущего года. Последним клубом в его карьере был «Милан».

В 2007 – 2018 годах Манджукич провел за сборную Хорватии 89 матчей и забил 33 гола. В 2018 году вместе с командой вышел в финал чемпионата мира.