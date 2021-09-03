Знаменитый хорватский форвард объявил о завершении карьеры

Марио Манджукич повесил бутсы на гвоздь

  • 03.09.2021 19:01
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Знаменитый хорватский форвард объявил о завершении карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Манджукич

Известный хорватский форвард Марио Манджукич объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Об этом игрок сообщил на своей странице в Инстаграме.

Последним клубом в карьере Манджукича стал «Милан», за который хорват выступал с января по июнь текущего года. На его счету 11 матчей за «россонери», без результативных действий.

Также за свою карьеру Манджукич выступал за «Марсонию», «Загреб», «Динамо» Загреб, «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико» Мадрид, «Ювентус» и «Аль-Духаиль». В 2013 году с «Баварией» форвард выиграл Лигу чемпионов.

С 2007 по 2018 годы Манджукич защищал цвета сборной Хорватии, за которую суммарно провел 89 матчей и забил 33 гола. В 2018 году он с Хорватией пробился в финал чемпионата мира.

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Источник — Instagram

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