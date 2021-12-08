Александр ЗИНЧЕНКО: «Не знаем, что пошло не так в матче с Лейпцигом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение 1:2 от «РБ Лейпциг» в шестом туре Лиги чемпионов:

«Выиграть такую сложную группу – это хорошо. Нам попались несколько сильных команд.

Прямо сейчас мы не знаем, что именно пошло не так в матче с «Лейпцигом». Нам нужно сесть и проанализировать игру. То, что мы выиграли группу до матча, никак не связано с нашим выступлением».

Напомним, Зичненко в матче с «РБ Лейпциг» отметился голевой передачей.