Александр ЗИНЧЕНКО: «Не знаем, что пошло не так в матче с Лейпцигом»

Хавбек «Манчестер Сити» - о матче шестого тура Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 15:17
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  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не знаем, что пошло не так в матче с Лейпцигом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зичненко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение 1:2 от «РБ Лейпциг» в шестом туре Лиги чемпионов:

«Выиграть такую сложную группу – это хорошо. Нам попались несколько сильных команд.

Прямо сейчас мы не знаем, что именно пошло не так в матче с «Лейпцигом». Нам нужно сесть и проанализировать игру. То, что мы выиграли группу до матча, никак не связано с нашим выступлением».

Напомним, Зичненко в матче с «РБ Лейпциг» отметился голевой передачей.

Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 08.12.2021 15:35
    0
    Букмекерские конторы продолжают процветать именно на таких играх, игроки и тренеры об этом знают с первых рук, так что все нормально, все при деньгах...
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