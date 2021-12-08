Агент Левандовски: «Роберт входит в топ-2-3 форвардов в истории»

Агент Роберта Левандовски Пини Захави заявил, что форвард «Баварии» еще выиграет свой Золотой мяч:
«Думаю, Роберт может играть еще долгое время. Он лучший футболист, которого я когда-либо видел в жизни. Придет время, когда Роберт выиграет Золотой мяч.
Если бы организаторы вручили Золотой мяч за 2020 год, мы бы сказали: «Большое спасибо». Роберт заслужил, чтобы его включили в список величайших игроков всех времен. Он входит в топ-2-3 лучших нападающих в истории.
Людям, которые вручают Золотой мяч, следует переосмыслить систему голосования, чтобы принять правильное решение. Возможно, не все 170 журналистов знают, что происходит в футболе».
Источник — Sport Bild
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