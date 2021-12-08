Милан ШКРИНЬЯР: «Нам необходимо больше хладнокровия»

Защитник «Интера» – о поражении от «Реала»

  • 08.12.2021 13:58
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Милан ШКРИНЬЯР: «Нам необходимо больше хладнокровия»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Тяжелая выдалась игра, но мы осознавали, что так оно и будет. Создав пару моментов, мы не смогли ими воспользоваться, а в игре против таких команд за это следует расплата. Нам необходимо больше хладнокровия, особенно в первые полчаса игры. Соперничая с такими командами, необходимо использовать свой шанс и забивать», - сказал Шкриньяр.

Источник — УЕФА

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