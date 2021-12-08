Милан ШКРИНЬЯР: «Нам необходимо больше хладнокровия»

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Тяжелая выдалась игра, но мы осознавали, что так оно и будет. Создав пару моментов, мы не смогли ими воспользоваться, а в игре против таких команд за это следует расплата. Нам необходимо больше хладнокровия, особенно в первые полчаса игры. Соперничая с такими командами, необходимо использовать свой шанс и забивать», - сказал Шкриньяр.