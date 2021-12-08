Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «С Де Дзерби никто церемониться не будет»

Специалист – о вылете «Шахтера» из Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 13:40
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  • 1 комментарий
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «С Де Дзерби никто церемониться не будет»
© ФК Шахтер Донецк

В заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов «горняки» упустили победу в матче с «Шерифом» (1:1).

Экс-защитник «Шахтера» Александр Чижевский рассказал, что помешало «горнякам» отпраздновать первую победу в ЛЧ.

«Снова «горняки» не преуспели в реализации голевых моментов. Такое впечатление, что их исполнительского мастерства хватает, чтобы забивать лишь в чемпионате УПЛ. Второй негативный момент: отсутствие должной концентрации в компенсированное время, но ведь в футбол играют не только 90 минут. Паника на последних секундах матча в обороне стоила «Шахтеру» пропущенного гола и серьезных финансовых и имиджевых потерь.

Что касается полученных дивидендов, то тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби бросил в бой сразу нескольких молодых украинцев и они имели возможность обогатиться очень ценным международным опытом. Остается надеяться, что он поможет им прогрессировать, поскольку в случае еще одного такого провала в еврокубках никто с Роберто Де Дзерби уже церемониться не будет», - сказал Чижевский.

Напомним, что «Шахтер» занял последнее место в своей группе, набрав лишь два очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    alekos59
    alekos59, 08.12.2021 13:49
    +2
    Этот макаронник и его макаронников фабрика чистое фуфло для других макаронников.
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