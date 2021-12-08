Томас ТУХЕЛЬ: «Против Зенита настроим команду на победу»

Главный тренер английского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против российского «Зенита».

«Мы рады, что уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. По игре еще не все решения приняты, ведь у команды серьезная перегрузка. Дело не только в травмах, но и в напряженном графике. Но я уверен, что футболисты смогут с этим справиться.

Существует большая вероятность того, что мы дадим отдохнуть некоторым игрокам. Но, даже если у нас будут изменения в составе, настроим команду на победу», - сказал Тухель.

Матч «Зенит» – «Челси» состоится в среду, 8 декабря. Начало в 19:45 по Киеву.