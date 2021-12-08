Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нужно победить. Победы делают счастливее»

Наставник «Ювентуса» поделился ожиданиями от матча с «Мальме» в Лиге чемпионов

  • 08.12.2021 12:44
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нужно победить. Победы делают счастливее»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Мальме» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Надо победить, потому что победы делают тебя счастливее, а рабочая атмосфера более спокойная. Важно подойти к матчу с должным настроем, получить удовольствие и взять три очка. Кого я считаю фаворитом на победу в этой Лиге чемпионов? «Ливерпуль», «Баварию», «Манчестер Сити», «Реал», ПСЖ.

Надо продолжать выигрывать, двигаться шаг за шагом, а потом посмотрим, сумеем ли мы выступить в этой Лиге чемпионов лучше, чем в двух последних розыгрышах. С 1/8 финала начинается новый турнир, и в понедельник мы узнаем своего соперника. Первое место или второе? Вопрос открыт, но нужна удача», — считает Аллегри.

Матч «Ювентус» — «Мальме» состоится в среду, 8 декабря, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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