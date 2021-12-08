Эрик ТЕН ХАГ: «Выиграть шесть матчей подряд – выдающееся достижение»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над португальским «Спортингом» (4:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Даже один матч в Лиге чемпионов нелегко выиграть, а выиграть шесть подряд - выдающееся достижение. Сегодня мы интенсивно играли на протяжении всего матча. Вы видели, какое давление мы на них оказывали, оно привело ко второму голу, который забил Антони», - сказал Тен Хаг.