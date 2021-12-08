Шахтер оформил «ничейный» юбилей

Ничья «Шахтера» с «Шерифом» (1:1) стала 50-й для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов на своем поле.

28 мировых подписало в родных стенах «Динамо», 19 - «Шахтер», 2 - «Днепр» и 1 - «Металлист». «Полюбовно» наши команды расходились дома с соперниками из 21-й страны.

Чаще других с коллективами из Англии, Германии - по 6 раз, Испании, Португалии, Франции - по 4, Дании, Италии и Нидерландов - по 3.