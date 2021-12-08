ВИДЕО. Реакция Клоппа на 6 побед в групповом этапе Лиге чемпионов

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  • 08.12.2021 11:55
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ВИДЕО. Реакция Клоппа на 6 побед в групповом этапе Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Милан» в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле «Ливерпуль» и потерпел поражение со счетом 1:2.

Подопечные Стефано Пиоли открыли счет усилиями Томори, но еще до перерыва Салах восстановил паритет, а Ориги во втором тайме забил победный гол.

Из-за поражения «Милан» финишировал на последнем месте в группе и выбыл из еврокубков.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» – «Ливерпуль».

Источник — Sport.ua

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