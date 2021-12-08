Ян ОБЛАК: «Многие не верили в Атлетико»

Вратарь мадридского клуба прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 11:35
  • 293 просмотра
  • 1 комментарий
Ян ОБЛАК: «Многие не верили в Атлетико»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился впечатлениями о выходе своей команды в плей-офф Лиги чемпионов после выездной победы над «Порту» (3:1) в 6-м туре группового этапа турнира.

«Это был потрясающий вечер. Я очень рад победе, рад за команду и болельщиков. Я уверен, что многие люди не верили в нас, но именно в таких матчах мы показываем, какая у нас команда и на что она способна», — сказал Облак.

Источник — УЕФА

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    wartaan
    wartaan, 08.12.2021 11:47
    +1
    лучший вратарь мира последние лет 5-10, всегда ровно на высоком уровне в отличии от аллисона или лунина))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности