Ян ОБЛАК: «Многие не верили в Атлетико»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился впечатлениями о выходе своей команды в плей-офф Лиги чемпионов после выездной победы над «Порту» (3:1) в 6-м туре группового этапа турнира.

«Это был потрясающий вечер. Я очень рад победе, рад за команду и болельщиков. Я уверен, что многие люди не верили в нас, но именно в таких матчах мы показываем, какая у нас команда и на что она способна», — сказал Облак.