Андрей Пятов побил рекорд Дарио Срны

Больше матчей в Лиге чемпионов среди игроков украинских клубов провел только Шовковский

  • 08.12.2021 11:15
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Андрей Пятов побил рекорд Дарио Срны
© ФК Шахтер

Андрей Пятов провел 87-й матч в Лиге чемпионов, включая квалификацию. Тем самым он стал новым рекордсменом «Шахтера», обойдя Дарио Срну. Среди футболистов украинских команд больше встреч в главном клубном турнире Старого Света отыграл только Александр Шовковский - 109.

Между тем матч с «Шерифом» стал 50-м для Марлоса в Лиге чемпионов в рядах горняков. Он стал 8-м игроком «Шахтера», достигшим этого рубежа. 40 встреч 33-летний хавбек провел в основном турнире ЛЧ и 10 - в квалификации. За оранжево-черных Марлос дебютировал в чемпионской Лиге 17 сентября 2014 года в гостевом поединке группового раунда с испанским «Атлетиком» (0:0). 16 раз в общей сложности выпускал его на поле Мирча Луческу, 13 - Паулу Фонсека, 11 - Луиш Каштру и 10 - Роберто Де Дзерби. К слову, поединок с молдаванами стал юбилейным и для бразильца Додо, который провел за «Шахтер» 30-й матч в еврокубках.

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в Лиге чемпионов

 

Игрок

Страна

Всего

ОТ

КВ

1.

Андрей ПЯТОВ

Украина

87

72

15

2.

Дарио СРНА

Хорватия

86

63

23

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Украина

58

48

10

4.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Украина

58

53

5

5.

Разван РАЦ

Румыния

57

40

17

6.

Томаш ГЮБШМАН

Чехия

55

43

12

7.

Александр КУЧЕР

Украина

54

45

9

8.

МАРЛОС

Украина

50

40

10

9.

ТАЙСОН

Бразилия

49

43

6

10.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Бразилия

45

41

4

 

ЛУИС АДРИАНУ

Бразилия

45

41

4

ОТ - основной турнир; КВ - квалификация.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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