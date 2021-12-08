Андрей Пятов побил рекорд Дарио Срны

Андрей Пятов провел 87-й матч в Лиге чемпионов, включая квалификацию. Тем самым он стал новым рекордсменом «Шахтера», обойдя Дарио Срну. Среди футболистов украинских команд больше встреч в главном клубном турнире Старого Света отыграл только Александр Шовковский - 109.
Между тем матч с «Шерифом» стал 50-м для Марлоса в Лиге чемпионов в рядах горняков. Он стал 8-м игроком «Шахтера», достигшим этого рубежа. 40 встреч 33-летний хавбек провел в основном турнире ЛЧ и 10 - в квалификации. За оранжево-черных Марлос дебютировал в чемпионской Лиге 17 сентября 2014 года в гостевом поединке группового раунда с испанским «Атлетиком» (0:0). 16 раз в общей сложности выпускал его на поле Мирча Луческу, 13 - Паулу Фонсека, 11 - Луиш Каштру и 10 - Роберто Де Дзерби. К слову, поединок с молдаванами стал юбилейным и для бразильца Додо, который провел за «Шахтер» 30-й матч в еврокубках.
Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в Лиге чемпионов
|
|
Игрок
|
Страна
|
Всего
|
ОТ
|
КВ
|
1.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Украина
|
87
|
72
|
15
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Хорватия
|
86
|
63
|
23
|
3.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Украина
|
58
|
48
|
10
|
4.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Украина
|
58
|
53
|
5
|
5.
|
Разван РАЦ
|
Румыния
|
57
|
40
|
17
|
6.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Чехия
|
55
|
43
|
12
|
7.
|
Александр КУЧЕР
|
Украина
|
54
|
45
|
9
|
8.
|
МАРЛОС
|
Украина
|
50
|
40
|
10
|
9.
|
ТАЙСОН
|
Бразилия
|
49
|
43
|
6
|
10.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Бразилия
|
45
|
41
|
4
|
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Бразилия
|
45
|
41
|
4
ОТ - основной турнир; КВ - квалификация.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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