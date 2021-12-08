ИНДЗАГИ: «Этот результат очень полезен для нашего будущего становления»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Понятно, что ждали иного результата, но и этот будет очень полезен для нашего будущего становления. Барелла допустил серьезную ошибку, но он умный парень, понял это и перед всеми извинился. Вопрос об исходе встречи был открыт - после перерыва мы были близки к ответному голу. А когда остались вдесятером против 11, стало тяжелее», - сказал Индзаги.