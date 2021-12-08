КОНСЕЙСАУ: «В компенсированное время мы больше играли сердцем, чем головой»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от испанского «Атлетико» (1:3) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Этот матч показвает, что происходило в других наших матчах в группе. Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли реализовать их в ключевые моменты матча. А затем пропустили после углового. Мы старались, делали все возможное для победы, но удаление Венделла стало большим ударом.

В добавленное время мы больше играли сердцем, чем головой, и это объясняет результат этой встречи. Это очень неприятное поражение - в этой игре у нас было все для победы», - сказал Консейсау.