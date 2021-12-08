Стефано ПИОЛИ: «Хотели порадовать фанатов, но не получилось»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от английского «Ливерпуля» (1:2) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Было здорово играть в такой атмосфере. Мы хотели порадовать наших болельщиков. У нас это не получилось, но мы многому научились за эти шесть матчей. Сегодня мы хотели показать другую игру и добиться другого результата», — считает Пиоли.

«Милан», набрав четыре очка, занял последнее место в своей группе.