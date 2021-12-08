Диего СИМЕОНЕ: «Мы показали отличную игру и работали, как одно целое»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над португальским «Порту» (3:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я очень доволен лидерскими качествами, которые продемонстрировали мои игроки, доволен тем, как мы преодолели все трудности, с которыми столкнулись. Врсалько и Кондогбиа сыграли выше всяких похвал. «Порту» хватало бы ничьей, чтобы пройти дальше, и они очень хорошо боролись, но мы показали отличную игру и работали, как одно целое», - сказал Симеоне.