Бенфика U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 декабря в 14:00 в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА футболисты киевского «Динамо» U-19 на выезде будут играть против сверстников из португальский «Бенфики».

После 5 туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе 13 очков. Киевлянам нужно оставить за собой «Бенфику» (12 очков), чтобы выйти в 1/8 финала напрямую, без дополнительного раунда. Для этого будет достаточно и ничьей.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица после 5-го тура

Динамо U-19 – Бавария U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на клубном телеканале киевлян Dynamo TV на видеосервисе MEGOGO.