Бенфика U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 декабря в 14:00 в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА футболисты киевского «Динамо» U-19 на выезде будут играть против сверстников из португальский «Бенфики».
После 5 туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе 13 очков. Киевлянам нужно оставить за собой «Бенфику» (12 очков), чтобы выйти в 1/8 финала напрямую, без дополнительного раунда. Для этого будет достаточно и ничьей.
Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица после 5-го тура
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо U-19 – Бавария U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция доступна на клубном телеканале киевлян Dynamo TV на видеосервисе MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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