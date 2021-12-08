Ливерпуль стал первым английским клубом, выигравшим все матче в группе ЛЧ

В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» победил итальянский «Милан» со счетом 2:1.
Это шестая победа в шести поединках «Ливерпуля» в рамках группового этапа текущей Лиги чемпионов.
Как сообщает Opta, мерсисайдцы стали первой английской командой, которой это удалось в Лиге чемпионов.
В шести матчах мерсисайдцы забили 17 голов и пропустили 6.
Источник — Opta
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