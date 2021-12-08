Ливерпуль стал первым английским клубом, выигравшим все матче в группе ЛЧ

«Красные» одержали шесть побед

  • 08.12.2021 10:05
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Ливерпуль стал первым английским клубом, выигравшим все матче в группе ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» победил итальянский «Милан» со счетом 2:1.

Это шестая победа в шести поединках «Ливерпуля» в рамках группового этапа текущей Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, мерсисайдцы стали первой английской командой, которой это удалось в Лиге чемпионов.

В шести матчах мерсисайдцы забили 17 голов и пропустили 6.

Источник — Opta

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