ФОТО. Много радости. Раздевалка Атлетико после выхода в плей-офф ЛЧ

В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Порту» со счетом 3:1. Победа позволила мадридской команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе В.
Форвард мадридской команды Луис Суарес выложил фото из раздевалки «Атлетико» после игры.
Источник — Sport.ua
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