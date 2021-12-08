Милан показал один из худших результатов среди итальянских клубов в ЛЧ

«Милан» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов уступил «Ливерпулю». Игра в Милане завершилась со счетом 1:2.
Таким образом, «россонери» заняли четвертое место, набрав 4 очка в этом групповом этапе турнира.
В истории Лиги чемпионов из итальянских клубов только «Рома» набирала меньше очков в группе – одно в сезоне-2004/05.
Источник — Opta
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