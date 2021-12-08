Реал – первый клуб в истории, который забил 1000 голов в Лиге чемпионов

Значимая отметка в истории королевского клуба

  • 08.12.2021 07:33
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Реал – первый клуб в истории, который забил 1000 голов в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов обыграл «Интер». Игра завершилась со счетом 2:0.

В этом матче футболисты мадридцев забили свой 1000-й гол в турнире в истории клуба, не считая квалификационных раундов.

Юбилейный мяч на счету полузащитника Тони Крооса, который на 17-й минуте открыл счет во встрече. Мадридский клуб — первый в истории, преодолевший отметку в 1000 голов в Кубке/Лиге чемпионов.

Отметим, что 1000 голов «Реал» забил за 455 матчей. В среднем за игру Лиги чемпионов «Королевский клуб» забивает 2,2 мяча, Это самый высокий показатель среди всех клубов, которые провели в КЧ/ЛЧ хотя бы 50 матчей.

Источник — УЕФА

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