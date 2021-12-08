WhoScored за матч с Шерифом поставил высокую оценку Манору Соломону

Донецкий «Шахтер» пропустил мяч в конце второго тайма и сыграл вничью в ЛЧ

  • 08.12.2021 06:41
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  • 1 комментарий
WhoScored за матч с Шерифом поставил высокую оценку Манору Соломону
© УЕФА. Манор Соломон (слева)

7 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» дома сыграл вничью с «Шерифом» (1:1).

Донецкий «Шахтер» упустил победу, пропустив мяч в конце второго тайма.

Веб-портал WhoScored за матч с «Шерифом» поставил высокую оценку Манору Соломону (8.0).

Оценки WhoScored за матч «Шахтер» – «Шериф» – 1:1.

Источник — WhoScored.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 07:33
    0
    апупеть !!!
    оценки защитников Шерифа ниже Шахтьоровских !!!
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