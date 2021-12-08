7 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» дома сыграл вничью с «Шерифом» (1:1).
Донецкий «Шахтер» упустил победу, пропустив мяч в конце второго тайма.
Веб-портал WhoScored за матч с «Шерифом» поставил высокую оценку Манору Соломону (8.0).
Оценки WhoScored за матч «Шахтер» – «Шериф» – 1:1.
Источник — WhoScored.com
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оценки защитников Шерифа ниже Шахтьоровских !!!
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