Бобан НИКОЛОВ: «Мы не боялись Шахтер. Их тренер – второй Гвардиола»

Полузащитник «Шерифа» стал автором решающего гола в матче ЛЧ в Киеве

  • 08.12.2021 05:42
  • 1588 просмотров
  • 4 комментария
Бобан НИКОЛОВ: «Мы не боялись Шахтер. Их тренер – второй Гвардиола»
© УЕФА. Бобан Николов

Полузащитник «Шерифа» Бобан Николов рассказал о матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

«Я очень рад за свою команду, за такой результат. Неважно, кто забил гол. Мы забили, потому что хорошо сыграли. Во втором тайме мы провели на их стороне поля минут 20–25.

Мы шли вперед и совершенно не боялись «Шахтера», у которого отличные игроки и замечательный тренер [Роберто Де Дзерби], которого можно назвать вторым Гвардиолой».

ГОЛ! 1:1. Николов, 90+3 мин.

Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 08.12.2021 07:41
    +1
    Та ладно ребята хватить так шутить
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    alekos59
    alekos59, 08.12.2021 07:34
    +1
    Второй с конца.
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    johndow
    johndow, 08.12.2021 07:58
    0
    Тролль)
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    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 08.12.2021 07:33
    0
    2 - занадто велика цифра. Двадцятим чи тридцятим - так
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