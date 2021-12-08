Бобан НИКОЛОВ: «Мы не боялись Шахтер. Их тренер – второй Гвардиола»

Полузащитник «Шерифа» Бобан Николов рассказал о матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

«Я очень рад за свою команду, за такой результат. Неважно, кто забил гол. Мы забили, потому что хорошо сыграли. Во втором тайме мы провели на их стороне поля минут 20–25.

Мы шли вперед и совершенно не боялись «Шахтера», у которого отличные игроки и замечательный тренер [Роберто Де Дзерби], которого можно назвать вторым Гвардиолой».

ГОЛ! 1:1. Николов, 90+3 мин.