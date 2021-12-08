Тренер Шахтера U-19: «Матч с Шерифом был возможностью проявить себя»

Главный тренер «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутра прокомментировал победу над «Шерифом» U-19 (6:0) в 6-м туре Юношеской лиги УЕФА.

– Ваши впечатления после такой крупной победы?

– Довольны результатом. Мы сразу же поблагодарили ребят за матч. По игре у нас было полное преимущество, создавали много моментов у ворот соперника, также порадовало, что парни много били по воротам. Хотелось бы поздравить Ющенко с дебютом в Юношеской лиге УЕФА и первым голом. Вся команда сегодня хорошо сыграла и вышла решительно на игру.

– Как удалось найти для футболистов правильные слова перед матчем без турнирных задач?

– Главное – показывать нашу игру, так каждый будет проявлять свою индивидуальность и обратит на себя внимание – это и было главной установкой. Матч с «Шерифом» был очередной возможностью, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

– Сегодня вы использовали все замены. Хотелось дать возможность всем проявить себя на евроарене?

– Да, хотелось, чтобы ребята получили международный опыт. Для развития футболиста в таком возрасте важно обретать уверенность через игры на таком уровне.

– Голами отличились атакующие игроки. Насколько важен голевой тонус футболистов зоны атаки?

– Мне очень приятно, думаю, и ребятам тоже, ведь они забивают на таком уровне. Эти голы должны придать им уверенности в следующих матчах.

– Такая победа накануне матча с «Александрией» – лучший психологический фон?

– Конечно! Вне зависимости от счета, главное – команда выиграла. Это поможет в позитивном ключе подготовиться к следующей встрече. Но у нас есть не только матч с «Александрией», но и поединки международного товарищеского турнира. Надеемся, эта победа придаст команде уверенности.

– Есть ощущение, что в Юношеской лиге УЕФА «Шахтер» мог достичь большего?

– Однозначно! Ребята понимают и мы чувствуем, что должны были выходить из группы. К сожалению, где-то нам не повезло, где-то не хватило реализации. В любом случае хорошо, что парни демонстрировали свою игру и каждый проявил свои лучшие качества, было видно, что на футбольном поле была команда. У нас много талантливых исполнителей, способных показать себя.