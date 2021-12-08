Шахтер U-19 – Шериф U-19 – 6:0 Разгром в Юношеской лиге. Видео голов, обзор

Донецкий «Шахтер» U-19 разгромил сверстников из «Шерифа» Тирасполь (6:0) в заключительном 6-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

К заключительному матчу группового раунда с «Шерифом» «Шахтер» подходил без шансов на выход в плей-офф. Результат этой встречи уже не влиял на турнирное положение, подопечные Оскара Ратулутры гарантированно финишировали третьими в квартете D.

Голы в составе «горняков» забивали Кристиан Бако, Владислав Погорелый, Антон Глущенко, Александр Ющенко, Даниил Гончарук и Илья Гулько.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 6-й тур

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Шериф» U-19 (Тирасполь) – 6:0

Голы: 1:0 Бако (6), 2:0 Погорелый (39, пен.), 3:0 Глущенко (43), 4:0 Ющенко (80), 5:0 Гончарук (85, пен.), 6:0 Гулько (87).

«Шахтер» U-19: Пузанков, Капинус (Гаврилюк, 46), Козик, Савченко, Булеза, Гулько (к), Бако, Глущенко (Ющенко, 58), Сигеев (Плющ, 58), Векленко (Роспутько, 46), Погорелый (Гончарук, 58).

Турнирная таблица группы D

Видеообзор матча.