РИЗНЫК: «Жена позвонила и сказала: ты молодец, я горжусь тобой»

Вратарь полтавской «Ворсклы» в УПЛ отбил пятый 11-метровый удар подряд

  • 08.12.2021 02:42
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РИЗНЫК: «Жена позвонила и сказала: ты молодец, я горжусь тобой»
© ФК Ворскла Полтава. Дмитрий Ризнык

Вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал свой рекорд УПЛ по количеству отбитых пенальти подряд (пятый 11-метровый был отражен в игре против львовского «Руха»):

«Приятно, что когда я совершаю полезное действие, то оно дает толчок всей команде. Когда все подбегают, радуются – такие моменты запоминаются. На пенальти я не зацикливаюсь. Это лотерея. Забил он – он молодец, отбил я – я молодец. Шансы 50 на 50, кому больше повезет.

Жена позвонила, еще когда я был на стадионе во Львове. Сказала: ты молодец, я горжусь тобой. Было приятно.

У нас отличный коллектив, есть кому заменить друг друга. Когда выпали наши лидеры, то было тяжело. Хотелось бы, чтобы они побыстрее восстановились. У нас есть задача на каждый матч – только выходить и выигрывать».

Источник — ФК Ворскла

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