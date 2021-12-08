Оценки за матч Шахтер – Шериф. Пропущенный в конце гол испортил впечатление

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 6-го тура ЛЧ

  • 08.12.2021 04:10
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Оценки за матч Шахтер – Шериф. Пропущенный в конце гол испортил впечатление
© УЕФА

7 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» дома сыграл вничью с «Шерифом» (1:1). Пропущенный горняками в конце встречи гол испортил впечатление от игры.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Хорошие оценки за игру (7.0) получили Фернандо, Судаков, Бондаренко.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Шериф» – 1:1:

   

«Шахтер» (замены): Тете – 6,5, Мудрик – 6,5, Майкон – 6,0, Исмаили – 6,0, Шевченко – б/о.

«Шериф» (замены): Николов – 6,5.

Источник — Sport.ua

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