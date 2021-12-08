ВЕРНИДУБ: «Шериф первый тайм играл в антифутбол. Мы третьи, сложная группа»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции рассказал об игре 6-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

«Я бы игру разделил на два тайма. Первый тайм в исполнении Шерифа – это был антифутбол. Не боюсь этих слов. Повезло, что только один мяч пропустили.

Второй тайм – совсем другой. Начали контролировать мяч и играть в тот футбол, который умеем. Мы смогли забить в конце игры ответный мяч и сыграть вничью 1:1.

Для нас это очень хороший результат. Мы играли на выезде с вице-чемпионом Украины. Каждое очко в копилку важное. Заняли третье место. Группа была очень сложная. Доволен вторым таймом, но расстроен первым. То, что добыли 4 очка с «Шахтером» – дорого стоит».