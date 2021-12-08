ВЕРНИДУБ: «Шериф первый тайм играл в антифутбол. Мы третьи, сложная группа»

Главный тренер «Шерифа»​​​​​​​ рассказал о матче 6-го тура Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 01:15
  • 376 просмотров
  • 6 комментариев
ВЕРНИДУБ: «Шериф первый тайм играл в антифутбол. Мы третьи, сложная группа»
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции рассказал об игре 6-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

«Я бы игру разделил на два тайма. Первый тайм в исполнении Шерифа – это был антифутбол. Не боюсь этих слов. Повезло, что только один мяч пропустили.

Второй тайм – совсем другой. Начали контролировать мяч и играть в тот футбол, который умеем. Мы смогли забить в конце игры ответный мяч и сыграть вничью 1:1.

Для нас это очень хороший результат. Мы играли на выезде с вице-чемпионом Украины. Каждое очко в копилку важное. Заняли третье место. Группа была очень сложная. Доволен вторым таймом, но расстроен первым. То, что добыли 4 очка с «Шахтером» – дорого стоит». 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 08.12.2021 01:37
    +4
    Юра с заслуженным 3м местом вас и удачи в ЛЕ
    И еще, Юра ты мужик
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 08.12.2021 02:02
    +1
    Что оно дает глобально Молдове и Шерифу? Кто вспомнит об этом через 3-5 лет. А Донецк просто затянул с перестройкой, потому непонятно во что играют.
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 08.12.2021 01:32
    +1
    Повезло только в одном, что тренером Шахтера стал итальянец. Думаю, что с Каштру Шериф больше одного очка не взял бы.
    Ссылка
    Nikas
    online
    Nikas, 08.12.2021 02:06
    0
    Второй тайм начали контролировать мяч
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 08.12.2021 01:56
    0
    Если давать бразильцам играть средним темпом и разрешать спокойно обрабатывать мяч, сдержать их очень сложно. В доказательство, второй тайм.
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 08.12.2021 01:34
    0
    согласен. итальянец по сравнению с каштру лох
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности