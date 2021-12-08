В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» дома разбила турецкий «Бешикташ» со счетом 5:0. 21-летний норвежский форвард хозяев Эрлинг Холанд отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Дортмунд — «Бешикташ» — 5:0
Голы: Мален, 29, Ройс, 45, с пенальти, 53, Холанд, 68, 81
Обзор матча
1:0, Мален, 29
2:0, Ройс, 45, с пенальти
3:0, Ройс, 53
4:0, Холанд, 68
5:0, Холанд, 81
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|44'
|Игрок команды Бешикташ получает красную карточку.
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
Источник — Sport.ua
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