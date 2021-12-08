Боруссия Д
5 : 0
Бешикташ
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д — Бешикташ — 5:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча

Немецкая команда уничтожила соперника в поединке группового этапа Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 00:51
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Боруссия Д — Бешикташ — 5:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» дома разбила турецкий «Бешикташ» со счетом 5:0. 21-летний норвежский форвард хозяев Эрлинг Холанд отметился дублем.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Боруссия» Дортмунд — «Бешикташ» — 5:0
Голы: Мален, 29, Ройс, 45, с пенальти, 53, Холанд, 68, 81

Обзор матча

1:0, Мален, 29

2:0, Ройс, 45, с пенальти

3:0, Ройс, 53

4:0, Холанд, 68

5:0, Холанд, 81

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
68' ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
53' ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
44' ГОЛ ! С пенальти забил Марко Ройс (Боруссия Д).
44' Игрок команды Бешикташ получает красную карточку.
29' ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).

Источник — Sport.ua

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