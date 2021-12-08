Иван ГЕЦКО: «Динамо может уволить тренера Бенфики»

Киевская команда не проиграет в Лиссабоне, считает специалист

  • 08.12.2021 00:19
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Иван ГЕЦКО: «Динамо может уволить тренера Бенфики»
© ФК Динамо Киев

8 декабря киевское «Динамо» проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой». Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от противостояния в Лиссабоне.

«К сожалению, для динамовцев этот поединок уже не имеет никакого турнирного значения — выше четвертого места они не поднимутся. Однако уверен, что подопечные Мирчи Луческу отправились заранее в Лиссабон не на прогулку. Я не буду утверждать, что «Барселона» как-то стимулировала «Динамо», но киевляне и сами горят желанием добыть первую победу в групповом раунде, что позволит испанскому гранду пробиться в следующий раунд и может повлиять на решение клубного руководства «Бенфики» уволить главного тренера Жорже Жезуша. В последнее время лиссабонцы действительно резко сдали.

Поэтому судьба «Бенфики», в первую очередь, зависит от самих футболистов. Путевка в Лигу Европы у них уже в кармане, а если преуспеют у ворот «Динамо», могут еще продолжить весной борьбу даже в Лиге чемпионов.

Я все же склоняюсь к тому, что динамовцы воспользуются тем, что «Бенфика», атакуя большими силами, будет оголять тылы, киевляне возьмут на вооружение контрвыпады, не уйдут с поля без своего гола и, по крайней мере, не проиграют», — считает Гецко.

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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